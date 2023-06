Candidat à la Présidentielle 2024 : Me Abdoulaye Tine saisit l’Onu pour «Détention Arbitraire» et la défense de l’Etat de droit Le Président de l’Union sociale libérale (Usl) et candidat à la présidentielle de 2024 a annoncé qu’il va saisir «officiellement» le Groupe de travail de l’Onu sur la détention arbitraire, en procédure d’urgence, ce jour. Une démarche, selon lui, qui «vise à préserver l’intégrité du système judiciaire sénégalais et à garantir le respect du cadre légal de la détention, une préoccupation qui concerne chaque citoyen sénégalais».

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juin 2023 à 20:14 | | 0 commentaire(s)|

Et malgré sa lettre ouverte adressée au Président de la République le 15 juin dernier, Me Tine estime que les autorités n’ont «ni fourni de base légale, ni précisé le régime sous lequel se fait le blocus du domicile de M. Sonko. Cette absence de transparence suscite des inquiétudes légitimes quant au respect des droits fondamentaux et de la démocratie au Sénégal».



Cette saisine de l’Onu, d’après le candidat à la présidentielle de 2024, dépasse le cas spécifique M. Ousmane Sonko. Il s’agit plutôt, selon lui, d’un acte de défense de l’Etat de droit visant à garantir le respect des procédures légales, essentielles pour préserver une société démocratique et pluraliste.



Ainsi, conformément à la procédure, l’Onu devra diligenter une enquête approfondie et demander des explications aux autorités sénégalaises sur les circonstances entourant cette détention. Cette démarche permettra également de statuer sur la conformité de la détention de M. Sonko avec les normes internationales des droits de l’homme.



Me Abdoulaye Tine dit ainsi rester déterminé à défendre les principes démocratiques et à œuvrer pour un Sénégal où les droits fondamentaux sont respectés et où chaque voix compte. Non sans préciser qu’il continuera de suivre de près cette affaire et à soutenir toutes les initiatives visant à préserver la démocratie et la justice dans notre pays.

Enfin, il annonce la mise en œuvre d’actions judiciaires sur le plan international visant à engager la responsabilité pénale individuelle des commanditaires et des exécutants des multiples et flagrantes violations des droits de l’homme récemment perpétrées au Sénégal.

Le Grand Panel



