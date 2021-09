Candidat à la mairie de Dakar-Plateau: Etabli en France, Cheikh Tidiane Sall débarque à Dakar Natif de Dakar-Plateau, Cheikh Ahmed Tidiane Sall est le coordinateur de l’opposition sénégalaise en France. Conseiller municipal à la mairie de Dakar-Plateau, il est également coordinateur du Front pour le départ de Macky Sall (Fdm) regroupant plusieurs partis politiques et mouvements citoyens à Paris.

Depuis trois jours, Cheikh Sall est à Dakar pour les préparatifs de sa campagne en vue des élections locales de janvier 2021. Ne loupant jamais le maire Alioune Ndoye, le tireur d’élite de la légion sénégalaise en France, n’a pas chômé depuis son retour à Dakar. Il multiple les tractations auprès de certains responsables et leaders de partis politiques comme Gueum Sa Bopp, Pds, Aj/Pads, République des Valeurs, Act, Bokk Gis Gis, entre autres partis, pour une coalition forte de l’opposition.



Cheikh Sall souhaite une coalition dont la locomotive ne serait autre que Me Abdoulaye Wade, le Pape du Sopi.



D’ailleurs, les manœuvres entamées depuis Paris (Versailles) ont porté, hier, leurs fruits. Ce, avec la création d’une nouvelle coalition baptisée Jotna.



Une réplique voire une réponse à « Yewwi Askan wi » dirigée par Ousmane Sonko, Khalifa Sall et consorts. Sous la bannière de « Jotna », Cheikh Sall compte solliciter des renforts de sopistes, pour virer Alioune Ndoye de Dakar-Plateau.



