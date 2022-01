Candidat à la mairie de Saint-Louis: Pr. Abdoulaye Sène défend la cause des pêcheurs de la Langue de Barbarie Le candidat de l’Union citoyenne Bount-Bi à la mairie de Saint-Louis, Pr. Abdoulaye Sène, a plaidé dimanche en faveur des pêcheurs de la Langue de Barbarie, victimes de l’installation de la plateforme gazière de Jatara, sur un site se trouvant dans leur zone de pêche.

’’ Nous n’allons pas accepter qu’on nous achète avec du gaz ou avec du pétrole. Nous voulons mener nos activités de pêche comme auparavant ’’, a averti M. Sène, au cours d’un rassemblement politique dans le cadre de sa campagne pour la mairie de la vieille ville.



Il promet, une fois élu, de trouver une solution à ce problème, qui relègue les pêcheurs de Guet-Ndar au second plan, laissant leur zone de pêche à un concessionnaire qui ne tient nullement compte de leurs préoccupations.



‘’ Les machines reçues en guise de contrepartie sont dérisoires et, une fois élu, nous allons régler ce problème qui vient s’ajouter à ceux rencontrés par nos parents en Mauritanie et en Guinée-Bissau ’’, a-t-il ajouté.



Sociologue de formation, Abdoulaye Sène entend faire de la revalorisation des valeurs son credo et promet une fois à la tête de la mairie de Saint-Louis, d’œuvrer pour régler les problèmes environnementaux de l’ancienne capitale du Sénégal.











APS

