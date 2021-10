Candidats investis par la Coalition Yewwi Askan Wi: Le dépouillement pour les élections locales, prévus ce samedi C’est une étape importante pour la coalition Yewwi Askan Wi. Selon ‘’SourceA’’, dans sa parution de ce jeudi, les différentes Commissions d’investiture sont sur le point de terminer leurs travaux.

Cette structure mise en place par Khalifa Sall et Cie, a prévu de faire les dépouillements des différents candidats départementaux et communaux pour les élections locales, ce samedi.



D’après le journal, le délai de rigueur pour les dépôts de la demande des potentiels candidats est prévu ce vendredi. La Commission nationale est chargée de valider les résultats, en cas d’accord. Elle est censée terminer son travail, le 17 novembre prochain.



Ensuite, renseignent nos confrères, il sera procédé à la publication de la liste retenue. C’est-à-dire celle des candidats qui vont représenter Yewwi Askan Wi au niveau des élections locales du 23 janvier 2022.













Actunet



