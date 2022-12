Candidature de Macky Sall: Aissata Tall Sall donne son avis juridique et c’est oui! Aissata Tall Sall a validé la candidature de Macky Sall pour 2024. La chef de la diplomatie sénégalaise était l'invitée, ce dimanche dans l'émission Grand Jury sur la Rfm.

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Décembre 2022 à 22:58 | | 0 commentaire(s)|

Selon Aissata Tall Sall,“le Conseil constitutionnel est intervenu sur cette affaire, en 2016… Le président Macky Sall souhaitait réduire le mandat de 7 à 5 ans. Le conseil dit non, vous ne pouvez pas le faire car la Constitution qui vous a élu sur les 7 ans n’est pas celle que vous êtes en train de nous soumettre…



Ce que le Juge dit, est plus vrai que la vérité. C’est ce qu’on m’a appris depuis 40 ans. Quand le juge a fini de décider, c’est la décision. C’est ce que le Conseil constitutionnel a dit.



Donc, le décompte du mandat commence avec la nouvelle Constitution. À partir de ce moment, la question n’est ni juridique, ni politique, elle est strictement mathématique”.



