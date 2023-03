Candidatures à la Présidentielle de 2024: Ces risques de fragilisation qui guettent les coalitions et partis politiques

En raison du contexte politique actuellement tendu, avec l’approche de la Présidentielle de la 2024 et les déclarations de candidature, des risques de fragilisation voire d'implosion guettent les coalitions et partis politiques. En tout cas, au sein de l’Alliance des Forces de Progrès (Afp), tous les ingrédients sont en train d’être réunis pour aller vers une crise profonde, relate L'As.



En effet, si la délégation régionale a décidé de s’arrimer à la décision qui sera prise par le parti, la section de Notto Diobass et des responsables de Thiès ont déjà investi l’ancien ministre Alioune Sarr, candidat du parti en 2024

Avec l’enjeu de la prochaine élection présidentielle prévue en février 2024, des coalitions et partis politiques du Sénégal courent un véritable risque de fragilisation, voire d’implosion. Une telle situation est la conséquence des déclarations de candidature, qui risquent de ne pas faire l’unanimité au sein de ces coalitions et formations politiques. Du côté de la coalition Benno Bokk Yaakaar, les signes annonciateurs commencent à se faire ressentir.



En effet, même s’il n’a pas encore déclaré sa candidature, le Président Macky Sall n’a pas écarté la possibilité. Au même moment, des voix s’élèvent de plus en plus au sein des partis alliés, pour mettre sur la table l’exigence d’une candidature. C’est le cas du côté de Rewmi où non seulement Idrissa Seck n’a pas écarté cette possibilité, mais également la base, notamment à Thiès, continue d’agiter la nécessité d’aller à l’assaut des urnes sous la bannière du parti ou d’une coalition construite autour de lui.



Le Parti Socialiste (Ps) avait également agité la question par la voix d’Abdoulaye Willane, avant qu’elle ne soit étouffée, en attendant une possible remise au goût du jour. Pour le moment, c’est l’Alliance des Forces de Progrès (Afp) qui fait les frais de ce contexte politique, avec le prolongement de la guerre politique fratricide entre Mbaye Dione (maire de Ngoundiane), secrétaire général de la délégation régionale de Thiès, et l’ancien ministre Alioune Sarr, secrétaire général de la délégation départementale. Si la délégation régionale s’est récemment retrouvée à Niakhène dans le département de Tivaouane, pour réitérer son ancrage derrière le Président Moustapha Niasse et exprimer sa décision de s’arrimer sur la position du parti sur cette question de la candidature, l’ancien ministre Alioune Sarr, par ailleurs maire de Notto Diobass, continue d’être investi candidat C’est ainsi que la section de l’Afp de Notto Diobass tient des assemblées générales sectorielles pour porter la candidature de l’ancien Ministre Alioune Sarr. Après Hanène, la deuxième rencontre s’est tenue à Pout Diack, pour décliner la position de la section sur cette question de la candidature.

«l’afp n’a pas été créée pour seulement courir derrière des postes de ministre»



Pour Nakha Sène, il s’est agi en réalité d’un « Sargal » pour renouveler l’engagement politique de toute la contrée derrière le maire Alioune Sarr et exprimer la volonté de l’accompagner pour qu’il soit le locataire de la Présidence de la République, à l’issue de l’élection présidentielle de 2024. Abdou Karim Hanne, conseiller municipal à Notto Diobass, président de la commission de l’éducation et de la formation, est d’avis que pour le faire, la section a choisi la date symbolique du 19 mars, qui marque la première alternance politique au Sénégal.



Pour lui, l’Afp n’a pas été créée pour être à la remorque d’autres formations politiques afin d’obtenir des postes de ministre. En effet, dit-il, Alioune Sarr, qui a déjà fait ses preuves après 9 ans passés dans le gouvernement et où il a piloté des départements ministériels stratégiques, a toutes les compétences requises pour être le candidat de l’Afp en 2024. Ibrahima Faye, responsable des jeunes de l’Afp Pout Diack, souligne pour sa part que les responsables à la base, les militants de la section de Notto Diobass, après avoir pris connaissance de la résolution lors de l’assemblée générale tenue à Hanène le 5 mars dernier, estiment que l’Afp a joué un rôle essentiel dans le processus des assises nationales, sous la direction du président Amadou Makhtar Mbow. Le parti s’est approprié les différentes réformes adoptées par lesdites assises, notamment la limitation des mandats présidentiels à 2. Mieux, il indique qu’il a signé la charte des assises etle Secrétaire Général Moustapha Niasse, lors d’une déclaration solennelle tenue le 10 mars 2014, concernantla candidature du Président Macky Sall, pour un second et dernier mandat, avait annoncé par la même occasion la candidature de l’Afp en 2024

«le parti aura bel et bien son candidat en 2024».



«Forts de tout cela, nous réaffirmons la décision ferme de l’Afp de conquérir et d’exercer le pouvoir, conformément aux valeurs contenues dans la déclaration du 16 juin. Prenant en compte les attentes légitimes des militants et sympathisants des progressistes du pays et de la diaspora, pour une candidature de l’Afp en 2024, la section de Notto déclare sans aucune ambiguïté, à la suite du Président Moustapha Niasse, que l’Afp aura bel et bien son candidat à l’élection présidentielle de 2024. Et c’est ainsi qu’elle propose la candidature du ministre Alioune Sarr «qui incarne toutes les valeurs nécessaires pour présider aux destinées de la nation, notamment la loyauté républicaine, la probité morale et des compétences avérées déjà prouvées avec les 9 ans passés avec succès dans le gouvernement du Président Macky Sall ».



Pour la section de Notto Diobass, Alioune Sarr remplit tous les critères pour porter un projet de société qui répond aux aspirations du peuple sénégalais. « Maire de Notto Diobass depuis 2009, il a à son actif l’électrification de plus de 50 villages, la construction de plusieurs pistes de production, la formation etla mise à disposition de financements aux femmes et aux jeunes, la création de 9 collèges et d’un lycée, l’implantation de plusieurs projets agricoles. Il s’y ajoute que durant son séjour à la tête du ministère du Commerce, il a œuvré à la construction du marché international et de la gare des gros-porteurs de Diamniadio et au maintien du taux d’inflation sur les denrées de première nécessité à des taux suffisamment négligeables et jamais atteints dans ce pays», a expliqué Ibrahima Faye. Pour toutes ces raisons, dit-il, la section de Notto Diobass apporte son soutien sans équivoque à la candidature de Alioune Sarr à la Présidentielle de 2024.

