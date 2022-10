Cap Skirring: La nouvelle saison officiellement touristique lancée Le Directeur de la promotion touristique au ministère du Tourisme et des Loisirs, Philippe Ndiaga Ba, a procédé au lancement officiel de la saison touristique 2022-2023, dimanche, à Cap Skirring, dans la région de Ziguinchor.

‘’Nous sommes là aujourd’hui pour l’accueil du premier vol de touristes à Cap Skirring. L’arrivée de ces premiers passagers correspond à l’ouverture de la saison touristique’’, a dit le directeur de la promotion touristique au ministère du Tourisme et des Loisirs, Philippe Ndiaga Ba.



Cent soixante-dix touristes venus de la France sont arrivés dans ce village de la région de Ziguinchor, où ils ont été acheminés par le Club Med. ‘’Le tourisme peut porter l’économie sénégalaise. C’est une activité transversale. Quand il va, l’économie va. Le tourisme (…) touche toutes les branches d’activité’’, a souligné Philippe Ndiaga Ba.



Selon lui, le ministère du Tourisme et des Loisirs veut faire en sorte qu’il n’y ait plus de ‘’saison morte’’ pour le tourisme au Sénégal. ‘’Nous ne souhaitons plus de fermeture de la saison touristique au Sénégal’’, a-t-il dit.



D’autres touristes sont attendus à Cap Skirring, la semaine prochaine, selon l’administrateur général du Club Med, Birane Tamba. Cette société hôtelière va y dérouler un ‘’projet d’extension’’ de ses activités, a annoncé M. Tamba. Cent vingt chambres supplémentaires seront construites dans le cadre de cette initiative, ce qui va générer ‘’une centaine d’emplois’’, a-t-il promis, espérant que le Club Med de Cap Skirring fera ‘’une saison touristique exceptionnelle’’ cette année.



‘’Nous avons un taux de remplissage qui avoisine 100 %. Nous réitérons notre attachement au développement du tourisme’’, a déclaré Birane Tamba.



