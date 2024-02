Cap-Skirring : Un vigile et un charpentier retrouvés morts, à Boucotte-Diembéring Deux individus, un vigile et un charpentier, ont été retrouvés mort par balles, dans la nuit de jeudi à vendredi, sur la baie de Boucotte-Diembereng, non loin du village de Cap-Skirring, nous a appris l’APS, citant une source sécuritaire.

« Un vigile et un charpentier ont été trouvés morts au niveau de la baie de Boucotte Diembereng, non loin du village de Cap Skirring, dans une résidence privée occupée par un couple franco-sénégalais », a indiqué la même source sécuritaire, précisant qu’il s’agit d’un cambriolage qui a mal tourné.



Et selon l’Agence, elle a signalé que les deux individus ont été tués par balles. » Le couple franco- sénégalais est sain et sauf », a rassuré la même source, soulignant que le présumer meurtrier est en fuite.



Les corps des victimes ont été déposés au district sanitaire de Oussouye.

La gendarmerie de Cap-Skirring a ouvert une enquête.





