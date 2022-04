Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Capitaine Touré licencié de l’IAM : Macky Sall, accusé à tort, n’a rien avoir dans l’affaire Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Avril 2022 à 09:00 | | 4 commentaire(s)| Le Capitaine Touré, radié des rangs de la gendarmerie nationale a fait une récente publication sur les réseaux sociaux pour annoncer sa nouvelle fonction de professeur en sciences juridiques à l’Institut africain de management (Iam). Quelques jours après, il donne d’autres nouvelles de son licenciement. Depuis lors des personnes, malintentionnées s’acharnent sur le Président de la République, Macky Sall et de ses Ministres en charge de l’éducation. Alors que, ces derniers, calomniés injustement, n’ont aucune implication dans cette affaire. Il s’agit d’une décision prise par les toubabs, nouveaux actionnaires majoritaires du groupe Iam.

La calomnie et la médisance restent le fort des politiques et activistes sénégalais. Le licenciement de Capitaine Touré, engagé comme professeur pour dispenser des cours en sciences juridiques à l’Iam en atteste. Sa carrière dans cet établissement privé a été écourté sur décision des nouveaux actionnaires majorités du Groupe. Depuis lors, des langues se délient pour soit, accuser le Président de la République, Macky Sall, soit le Ministre de l’éducation nationale ou le Ministre de l’enseignement professionnel.



Ces spéculations, faites à dessein restent une tentative de manipuler l’opinion publique. Mais, certains des auteurs de ce verbiage creux savent la vérité des faits. Le jeune capitaine, révélé au Grand public dans l’affaire de présumée viols répétés d’Ousmane Sonko à Adji Sall, n’a pas encore définitivement quitté la gendarmerie. Puisque, après sa radiation, Capitaine Touré a contesté devant les juridictions compétentes cette décision prise par ses supérieurs hiérarchiques. Et son dossier n’est pas encore définitivement, vidé. Donc, il reste toujours dans la réserve de la gendarmerie.



Ainsi, son départ de l’Iam, regrette-t-on, n’a rien à voir avec le Président de la République, Macky Sall. Ni avec ses ministres en charge de l’éducation ou de la formation professionnelle. Encore Macky Sall n’a rien avoir dans la gestion de l’Iam qui a de nouveaux actionnaires. C’est d’ailleurs, les toubabs qui ont pris cette décision d’écarter l’ex-capitaine de l’effectif des enseignants de l’Iam. Et personne, insiste-t-on, ne peut montrer aucune preuve de l’implication de Macky Sall ou de ses Minsiteres, en train de faire pression sur l’Iam.



Autre chose, le capitaine Touré aurait posé un acte de défiance pour se victimiser. Et, le Pdg de l’Iam, Moustapha Guirassy, qui lui aurait offert cette opportunité n’est pas un novice politique. Il est conscient de la dividende politique qu’il pourrait tirer de l’affaire.



Ailleurs, Capitaine Touré qui joue sa carte aurait atteint son objectif d’attirer l’attention sur sa personne, tout en essayant de faire croire à une injustice ou à un acharnement. Et, l’engagement à lancer aussitôt, une cagnotte à plusieurs millions de FCfa n’est pas anodin. Astuce profitable... Mais, cette action de « solidarité » politiquement engagée, pourrait un jour avoir des conséquences négatives sur la « moralité » et les « principes » de l’ex-capitaine.



Seulement, cette tentative de victimisation de l’homme ne peut pas prospérer. Les Sénégalais, très alertés ont bien compris les enjeux de cette orchestration médiatique pour calomnier le Chef de l’Etat. Attaqué injustement et, à tort, Macky Sall n’est point impliqué.





