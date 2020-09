Caravane de vacances : des tournées de sensibilisation sur la COVID-19 et les inondations, à la place de l’habituel A la place de la traditionnelle caravane de vacances citoyennes organisée à cette période de l’année, le ministère de la Jeunesse compte organiser une série de visites dans les différents départements du pays, pour continuer la sensibilisation sur la Covid-19, mais aussi d’assister les populations dans le cadre des inondations.

Lundi 14 Septembre 2020

A Pikine, Néné Fatoumata Tall a tenté d’expliquer aux jeunes les perspectives du Domaine agricole communautaire (Dac) de Sangalkam, ainsi que la construction des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Pikine fait partie des 8 premiers départements qui vont abriter ces maisons-là.



« J’invite aussi les jeunes à s’impliquer davantage dans la lutte contre les inondations, pour assister les populations » .



Déplorant une certaine politisation des inondations, elle déclaré que les sinistrés n’ont pas besoin de ça, mais d’une assistance.



