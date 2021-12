Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cardi B offre un très très gros chèque à son mari Offset pour ses 30 ans Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Décembre 2021 à 13:05 | | 0 commentaire(s)| Pour les 30 ans de son mari Offset, Cardi B a aligné les zéros ! La rappeuse lui a fait un cadeau incroyable lors de sa fête d'anniversaire, à laquelle ont assisté Kanye West et plusieurs autres stars du rap.

"Quand on aime, on ne compte pas", dit le dicton ! Cardi B s'en fait la parfaite illustration. La rappeuse a offert un cadeau hors du commun à son mari Offset pour son anniversaire.



Offset (de son vrai nom Kiari Kendrell Cephus) a eu 30 ans le 14 décembre dernier. Il a attendu le mardi 21 décembre 2021 pour les célébrer, au cours d'une fête mémorable sur le thème de la basket. L'événement a eu lieu à Sneakertopia, un musée consacrée aux sneakers à Los Angeles. De nombreuses célébrités, dont Kanye West (désormais Ye) et ses cousins Quavo et Takeoff, avec qui Offset forme le trio Migos. À cette soirée, Offset a reçu de nombreux cadeaux. Le plus marquant lui a été offert par son épouse. Cardi B a remis au rappeur un chèque de 2 millions de dollars, soit près d'1,8 millions d'euros. Offset dépensera ou investira la somme dans ce qui lui plait.



Accueil Envoyer à un ami Partager