Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cardi B répond aux internautes, qui lui reprochent de trop gâter sa fille Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 20:59 | | 0 commentaire(s)| Lorsqu'elle fait des cadeaux à sa fille, Cardi B fait les choses en grand. La star a effectivement acheté un collier en diamants à 150.000 dollars pour les 3 ans de sa petite Kulture et les internautes ont trouvé cela exagéré. Des propos qui n'ont pas plu à la rappeuse, laquelle a de nouveau insisté sur le fait qu'elle a le droit de gâter sa fille autant qu'elle le souhaite.





"Kulture a mon prêt étudiant autour du cou", a déclaré un internaute, tandis qu'un autre a écrit : "J'espère qu'ils mettent autant dans son éducation."



"Quand vos enfants veulent de la glace au dîner, vous leur donnez de la glace au dîner ?" a répondu Cardi sur ses réseaux sociaux. "Mon bébé est gâtée de jouets et très éduquée. Si maman et papa sont cool, ainsi le seront mes enfants. Je n'ai pas envie d'avoir l'air super cool et que ma fille ne le soit pas . Je vis mes rêves d'enfance au travers de mes enfants."



La star a ajouté, insistant sur le fait qu'elle voulait donner à sa fille ce qu'elle n'avait pas eu étant petite :



"Oui, pourquoi pas ? Des fêtes de princesse, des jouets à l'infini, des vacances, des piscines. Ma fille adore la piscine. Moi j'y suis allée cinq fois dans mon enfance. Des céréales différentes, pas juste aux raisins secs."



Cardi attend actuellement son deuxième enfant avec son époux Offset, lequel a offert une montre estimée à 250.000 dollars à sa fille pour son anniversaire. Ce n'est pas la première fois que la rappeuse défend sa décision de gâter sa fille puisqu'elle a déjà essuyé de nombreuses critiques à ce sujet par le passé.



Accueil Envoyer à un ami Partager