Caricature de Erdogan: la Turquie va répondre judiciairement et diplomatiquement Suite à la publication d’une caricature du président Turc Recep Tayyib Erdogan, la Turquie a annoncé, ce mercredi 28 octobre qu’elle allait prendre des mesures « judiciaires et diplomatiques ».

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Octobre 2020 à 06:30 | | 0 commentaire(s)|

En effet, la direction de la communication de la présidence turque a déclaré dans un communiqué que des « actions judiciaires et diplomatiques nécessaires seront entreprises contre ladite caricature » du président Erdogan, rapporte lefigaro.fr.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos