Caricatures du Prophète Mohamet (Psl): Touba, Tivaouane, Médina Baye, Famille Omarienne condamnent et ...

L’engagement du président français, Emanuel macron, à ne pas renoncer aux Caricatures du prophète Mouhamed (PSL), est perçu par la communauté Tidiane, comme une provocation. D'après SenCaféActu, Serigne moustapha Sy Al Amine a invité le président Macron à se ressaisir, afin d’éviter des sanctions pires que le boycott des produits français.



Touba aussi n’est pas en reste, à travers la structure Xudamoul Xadim lui a apporté ce mardi soir une cinglante réplique. Face à la presse, Serigne Amsatou Mbacké, fils de Serigne Abdou Lahad Mbacké, président d’honneur de l’association et ses collègues, ont condamné fermement les propos du président français.



Selon le chef religieux, les membres de l’association ont tenu ce point de presse pour se prononcer sur l’affaire au nom de Serigne Mountakha Mbacké. Médina Baye et la famille Omarienne ont aussi condamné les déclarations de Macron et demandé aussi le boycott de la France.

