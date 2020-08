Carmen Sama, la veuve critiquée en Côte d’Ivoire

Alors que la Côte d’Ivoire sort de la commémoration du 1er anniversaire de la mort de DJ Arafat, sa veuve, Carmen Sama est au cœur d’un nouveau scandale. Très critiquée depuis le décès du « Yoro », la jeune femme doit faire face à nouveau à la critique. Elle est accusée de coucher avec un autre homme.



La « mère de la Chine » accusée de coucherie



Diffusé il y a quelques jours, un direct live a enflammé la toile. À l’origine de cette vidéo, « Aya », une proche amie de DJ Arafat. D’une durée d’un peu plus d’une heure, cette vidéo est un déballage complet sur la relation entre l’ex-chanteur et Carmen Yao, connue officiellement sous le nom de Carmen Sama.

ya est revenue sur les circonstances de la rencontre des deux tourtereaux et sur les supposées « infidélités » de Carmen. Selon elle, Carmen Sama en aurait fait voir de toutes les couleurs à DJ Arafat, Ange Didier Houon à l’état-civil, tout au long de leur relation, qui a été parsemé de rebondissements. Elle explique que le chanteur, de son vivant, ne faisait pas du tout confiance à la mère de sa fille qui entretiendrait plusieurs autres relations avec des hommes du même milieu que Didier.



En plus d’avoir été traitée de prostituée, la mère de la Chine a été critiquée pour son comportement et ses incohérences à la suite au décès de DJ Arafat. Selon ses dires, Carmen Sama aurait démarré à entretenir une nouvelle relation amoureuse avec un autre homme du showbiz, seulement quelques jours après le décès du père de sa fille, Rafna.



La Côte d’Ivoire insurgée



Dans son live, Aya demande à la jeune veuve de respecter la mémoire de son défunt conjoint. Selon elle, tout ce qu’elle est, elle le lui doit et pour la mémoire du roi du coupé décalé. La jeune veuve se devrait donc d’avoir une attitude irréprochable.



La vidéo a suscité de vives réactions sur la toile. Pour de nombreux internautes, il s’agit d’une agression contre celle qui est considérée comme « la mère de la Chine ». Cependant, la majorité des commentaires sont haineux contre Carmen Sama, l’accusant de manquer de respect à la mémoire de son mari. Dans ces révélations, Aya a révélé que Carmen entretiendrait une relation.



Après les détracteurs et des défendeurs, il y a également les internautes qui restent perplexes quant à la véracité de ses révélations-chocs. Pour l’heure, Carmen Sama a gardé le silence.

Afrik.com