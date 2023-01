Carnage à Kaffrine : Coumba Gawlo Seck présente ses condoléances et assène ses vérités

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Janvier 2023 à 06:43 | | 0 commentaire(s)|

C'est avec tristesse et consternation que j'ai appris le terrible accident survenu à Kaffrine.



A toute la Nation sénégalaise en général et aux parents de ceux qui y ont malheureusement perdu la vie, j'adresse mes sincères condoléances, en priant Dieu de les accueillir en Son Paradis céleste.



Aux blessés, j'exprime toute ma solidarité, en leur souhaitant un prompt rétablissement.



J'invite par ailleurs les Autorités, à prendre toutes les diligences requises par des mesures préventives renforcées, pour lutter plus efficacement contre les accidents de la circulation.



Que chaque citoyen joue, par ailleurs, sa partition, selon ses capacités, dans cette perspective.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook