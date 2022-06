Carnet blanc: Fleur Mbaye devient l’épouse d’un célèbre Mbacké-Mbacké

La vie de Sokhna Khadijatou Mbaye dit Fleur Mbaye semble avoir pris un virage on ne peut plus inédit ce 29 mai 2022. Sans strass ni paillettes, la mannequin et actrice a dit oui à un célèbre guide religieux mouride, révèle BuzzSenegal.



Le mariage a été scellé dans le plus grand secret, loin des flashs et caisses de résonance auxquels la bonne dame nous a habitués.



Dans une de ses sorties les plus marquantes, Fleur Mbaye assumait haut et fort le fait de fumer, de boire de l'alcool et d'avoir des amis homosexuels, avec qui elle passe du bon temps. Comme disait l'artiste Alpha Blonde : "Tout change, tout évolue...". La fin d'un épisode de sa vie.