Carnet rose: Diao Baldé est papa

Lundi 11 Novembre 2019 à 10:59

L’international sénégalais, Diao Baldé Keïta, en couple depuis 2017 avec le mannequin Simona Guatieri, est devenu papa. Le joueur formé à la Masia du FC Barcelone, n'a pas été convoqué pour les deux rencontres des "Lions" contre le Congo et l'Eswatini, comptant pour les éliminatoires de la Can 2021, au Cameroun. Le sélectionneur Aliou Cissé avait pris cette décision pour lui laisser le soin de s’occuper de sa femme et d’assister à la naissance de son enfant.