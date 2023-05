Casamance : L'Etat du Sénégal et le MFDC ont signé un accord de paix, ce samedi L'Etat du Sénégal et le MFDC, sur invitation du Roi d'Oussouye, ont signé un accord de paix ce samedi. L’initiative a été effectuée dans le cadre de la caravane de la paix. Et, la signature de cette accord de paix a été faite avec l’assistance du roi du Sine Saloum, Ndiokhobaye Fatou Diène Diouf.

Le camp rebelle de Jakaye, situé à quelques kilomètres du village de Mongone, dans le département de Bignona, a accepté ce samedi, de signer un accord de paix avec l’Etat du Sénégal.



L’accord conclut la fourniture d'actes de naissance aux personnes qui n'ont pas pu en disposer, en raison de l'instabilité, le retour pacifique de tous les réfugiés, la réalisation de projets de développement dans la région de la Cassamance et la réintégration des rebelles dans les engagements significatifs.



En contrepartie, la faction de jakaye 13 de Mongone a officialisé le dépôt des armes. Ce dépôt symbolise le processus qui conforte le retour d'une paix définitive et durable en Casamance.



