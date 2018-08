Casamance: Quatre exploitants forestiers portés disparus

Quatre exploitants forestiers sont portés disparus depuis dimanche 5 août dans la forêt de Boussoloum située dans la commune de Boutoupa-Camaracounda (Ouest de Ziguinchor).



Selon les informations relayées par la RFM, ces quatre hommes auraient disparu dans la brousse au cours d’une opération de cueillette de « maad », un fruit sauvage très prisé en cette période dans le sud du pays.



Mamadou Malal Diallo, Fodé Konaté et les deux Mamadou Lamarana Diallo avaient l’habitude de se rendre dans cette zone où règnent des bandes armées, pour chercher des fruits sauvages ou du bois morts qu’ils écoulaient par la suite au marché de Ziguinchor. Une activité qui leur permettait d’entretenir leurs familles.



D’après la Rfm, des militaires en cantonnement dans la zone mènent depuis lundi une opération pour les retrouver. D’ailleurs, d’après le média, des coups de feu ont été entendus près des bases des rebelles.



Dans cette partie du pays en proie à une rébellion armée vieille de plus de 30 ans, les enlèvements et des cas d’assassinats sont très fréquents.



Pour rappel, 13 exploitants forestiers qui étaient à la recherche du bois dans la forêt de Boffa-Bayotte, ont été tuées le 6 janvier dernier.















Leral.net