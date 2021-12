"Casse" au Trésor: 5 milliards de francs Cfa détournés, 2 percepteurs arrêtés

Les affaires pleuvent. Histoire de gros sous. A la Lonase, c'est un pari perdu. A La Poste, on n'a pas fini de dénoncer ce qui s'est passé à Postefinances. Au même moment, les passeports "voyagent" entre le Palais et les Affaires étrangères. En l'espèce, c'est le cas du Trésor qui interpelle avec un trou de cinq (5) milliards FCfa.



La Division des investigations criminelles (Dic) a placé en garde-à-vue, ce lundi, les percepteurs de Saint-Louis et de Mbacké, suite à la plainte de l'Agent judiciaire de l'Etat et l'enquête se poursuit.



Le pot aux roses a été découvert après des audits internes menés par la Direction du Contrôle interne.