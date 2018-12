Catherine Deneuve descend en flammes Laurent Delahousse

Lorsque Catherine Deneuve est énervée, toute la France est au courant. Excédée par la diffusion de l’épisode d’Un jour, un destin qui lui était consacré, l’actrice de 75 ans a descendu Laurent Delahousse dans une lettre ouverte. Le rédacteur en chef de l’émission a réagi à la polémique vrombissante.



Catherine Deneuve a vu rouge ! Hier – mercredi 5 décembre –la comédienne de 75 ans est entrée dans une colère noire à cause de Laurent Delahousse et des équipes de France 2. Et cela pour une très bonne raison. Très peu adepte des portraits télévisuels – chose qu’elle avait déjà fait savoir à la chaîne de manière assez musclée – la Belle de jour a dû faire face à une émission qui lui était entièrement consacrée. Ce dimanche 25 novembre était diffusé un Un jour, un destin centré sur la vie de la lauréate de deux César de la meilleure actrice (pour Le Dernier métro, en 1981, et pour Indochine, en 1993). Et visiblement, ce programme est loin d’avoir comblé la grande Catherine ! (c’est le moins que l’on puisse dire…)



C’est à travers une tribune publiée dans Télérama que Catherine Deneuve a dit tout le mal qu’elle pensait du numéro d’Un jour, un destin axé sur sa carrière et sa vie privée. Et elle n’y est pas allée par quatre chemins pour pointer du doigt tous les défauts qu’elle avait trouvés dans le documentaire. « Voilà un enterrement de première classe : vous auriez pu attendre quelques années encore !, a-t-elle attaqué, avant de viser la manière dont avait été conçu l’émission.



Mais c’est le mélange de fiction et de documents réels qui me semblent le plus navrant. Et un plan que je ne peux vous pardonner : une main sur le contact d’une voiture dans laquelle ma sœur va s’exploser quelques minutes plus tard. Suivi des images vraies de l’accident… C’est indigne ! […] Cela me sera toujours insupportable. » Interrogé par Le Parisien, Laurent Delahousse n’a pas souhaité répondre à cette lettre au vitriol. Ce qui n’est pas le cas du rédacteur en chef du magazine.



Catherine Deneuve VS Laurent Delahousse : la réaction du rédacteur en chef d’Un jour, un destin

Alors qu’il se dit « surpris par la “violence des propos“ » et « juge les mots de Catherine Deneuve très “durs“ », selon ce que rapporte le quotidien, Erwan L’Eléouet a tenu à voler au secours de Laurent Delahousse et de son format en insistant sur le fait que « la rigueur, le sérieux, l’empathie », était l’empreinte d’Un jour, un destin. « En dix ans d’existence et plus de 100 portraits, nous n’avons jamais reçu de poursuite. Et sur ce portrait de Catherine Deneuve, qui a nécessité huit mois de travail, aucun téléspectateur n’a fait part de son trouble », a-t-il assuré.



Et alors que la Demoiselle de Rochefort avait demandé à ce que les équipes de France 2 s'abstiennent de diffuser « une deuxième partie que vous avez annoncée », la production a donné un brin de réponse. « [Elle] ne nous confirme pas que ce second volet existera. Son tournage n'a pas commencé. » L'appel de la Sirène du Mississipi aurait-il été entendu ?!