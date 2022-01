Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici « Cathy Chimère est harcelée et menacée par Mbathio Ndiaye parce que … », Amzozo détruit la danseuse ! Rédigé par leral.net le Samedi 15 Janvier 2022 à 17:40 | | 0 commentaire(s)|

Cathy Chimère Diaw est victime de menaces et de harcèlement de la part de Mbathio Ndiaye. L’information est donnée par Amzozo via son compte Snapchat. « Mbathio était en couple avec l’époux de Cathy, Talla Mbengue, d’ailleurs c’est à lui qu’elle envoyait les photos obscènes qui avaient fuité. Malgré les années passées, elle espérait toujours que Talla allait l’épouser ce qui n’est pas le cas, donc lorsque ce dernier a épousé Cathy, elle est devenue une vraie furie », raconte Amzozo.



Il ajoute, « loin de s’en arrêter là, Mbathio passe son temps à appeler Cathy, à la menacer et à donner son numéro à d’autres personnes pour insulter la jeune dame. Elle faisait la même chose avec la première épouse de Talla ».



Pour Amzozo, la raison est simple, Mbathio a toujours été réellement amoureuse de Talla Mbengue, mais ce dernier a refusé de l’épouser. C’est par dépit qu’elle se serait mariée à Mame Baye, tout en continuant de harceler Talla. « C’est une femme infidèle et je n’ai pas encore fini de dire ce que je sais de cette histoire », menace Amzozo.













BuzzSenegal



