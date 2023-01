Causes de l’accident ayant fait 39 morts à Kaffrine: Les premiers éléments de l’enquête révèlent un excès de vitesse

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Janvier 2023 à 11:01 | | 0 commentaire(s)|

L’accident ayant fait 39 morts, 10 blessés graves et 60 blessés légers à Kaffrine est dû à une erreur humaine. D’après ‘’SourceA’’, les premiers éléments de l’enquête révèlent un excès de vitesse, comme étant l’une des causes de la tragédie. L’autre élément est que l’un des pneus d’un des bus a éclaté avant que celui-ci n’entre en collision avec l’autre.



La route bitumée où il y a eu l’accident fait 7 mètres et est en bon état. Ce qui veut dire qu’elle est aux normes. La largeur standard est de 6 mètres 50. De même, il y a un trottoir, une signalisation horizontale et verticale.



Donc, la cause de l’accident survenu sur la route de Kaffrine, le plus meurtrier que le Sénégal ait connu, est humaine.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook