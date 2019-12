Ce qu’a fait Jordyn Woods pour prouver qu’elle n’a pas couché avec Tristan vous surprendra

Dans un court clip qui a été partagé dans l’émission Red Table Talk, Jada Pinkett Smith a confirmé que Jordyn avait fait un test de détection de mensonge lors de son apparition dans l’émission plus tôt cette année.



Jada a affirmé:

“Jordyn a fait un test de détection de mensonge… c’était à la demande de Jordyn. C’était sa volonté d’être ici, et c’était sa demande de passer le test du détecteur de mensonge. Nous avions un polygraphiste judiciaire avec plus de 25 ans d’expérience dans les enquêtes criminelles et civiles.”



“Ce n’était pas pour le spectacle – c’était pour [Woods] et pour les gens qu’elle aime.”



Avant de passer le test, la femme d’affaires de 22 ans a dit qu’elle le faisait pour prouver son innocence. Pendant le test, On a demandé à Jordyn dès le départ si elle avait eu des rapports sexuels avec Thompson, mais elle a répondu “NON”.



À la fin du test de 2 heures, Shon Thurman, polygraphiste certifié, a déclaré:



“Jordyn, je pense que vous avez fait un travail fantastique, et vous avez définitivement réussi et je crois que vous êtes honnête au test.”



Bien que Jordyn Woods et Kylie Jenner ne se soient pas encore complètement réconciliées après que des rapports sur son rendez-vous avec Thompson aient fait surface pour la première fois en février, elle a constamment nié avoir eu des relations sexuelles avec la star de la NBA.