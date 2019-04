Ce qu'on sait de celui qui voulait faire chanter Serigne Mbacké Ndiaye

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Avril 2019 à 13:00 | | 0 commentaire(s)|



Serigne Mbacké Ndiaye avait lancé une alerte à l’endroit de ses amis et proches sur les agissements d’un individu, lequel déclarait détenir des images intimes de lui et lui réclamait la somme de 900 000 F Cfa. Ce maître-chanteur qui se présente comme étant une femme avec le pseudo de Fatouma Youla, est en réalité un homme. Selon « Les Echos », c’est un jeune Gabonais et il vit hors du Sénégal.



Il avait contacté l’ancien ministre via une messagerie, exigeant de lui de payer une « rançon », contre la suppression de ses supposées images. Face à l’intransigeance de "sa victime", le brouteur a alors envoyé les messages à ses contacts, histoire de faire mousser l'affaire. Peine perdue. Serigne Ndiaye n’a pas cédé d’un iota et lui a même demandé d’en faire ce qu’il en voulait, avant d’informer ses proches et la police.

