Ce que Youssou Ndour et Birane ont fait pour Taïb Socé Le prêcheur Taïb Socé, emprisonné dans une affaire d’or, n’a jamais été abandonné par ses patrons du Groupe Futurs Médias. Depuis, l’éclatement de l’affaire, le PDG du groupe, Youssou Ndour, en homme discret et effacé, a toujours, rempli ses obligations envers son employé.



Rédigé par leral.net le Mardi 10 Septembre 2019

« La vie peut sembler parfois, injuste pour certains ». Un constat bien justifié par l’incarcération à Rebeuss du prêcheur, Taïb Socé. Ainsi, des proches du Patron de Futurs Médias, précisent que Youssou Ndour, en plus de ses multiples soutiens, non exposés, continue de payer de manière intégrale le salaire à Taïb Socé.







Et, le prêcheur garde tous ses avantages et acquis dans le groupe. Même au moment des fêtes de Tabaski, Youssou Ndour, en bon chef d’entreprise, soucieux du bien-être et du devenir de ses employés, a offert même, le mouton de Tabaski à Taïb Socé.







Sur ce, la contribution de 5 millions de FCfa de Birane Ndour, fils de Youssou Ndour, à l’occasion du téléthon, organisée par le collectif des Imams à la Sen Tv, symbolise une générosité exemplaire. Le Directeur général de GFM, Birane Ndour a voulu juste, découvre-t-on, appuyer une initiative louable, très bien apprécié.





Ailleurs, ceux qui ont réussi, à percer le mystère confirment que le jeune Birane, n’a jamais manqué à ses obligations envers Taïb Socé. Malgré tout, il refuse que ses actions en privé se révèlent ou s’exposent en publique.





