Ce que ces célibataires adorent dans le célibat

Adieu les discussions tristes à propos du célibat ! En réalité, ce peut être une période très intéressante de votre vie. La preuve, ces célibataires révèlent les points qu’elles aiment le plus dans cette situation.



Evidemment

“Etre seule.”



Adieu, le bazar !

“Tout dans ma voiture et mon appartement est exactement où il devrait être.”



Et personne pour ronfler à côté

“Pouvoir dormir en diagonale sur mon lit – tellement d’espace!”



Etre en couple, ça fait beaucoup de dépenses

“J’économise énormément d’argent et je peux faire ce que je veux.”



Ah, les plaisirs solitaires

“Je peux péter à tout moment. Aucune culpabilité.”





Libérée, délivréeeeeee !

“Ne pas avoir à s’inquiéter de répondre aux textos de quelqu’un.”



En mode chasseuse

“Je peux flirter avec chaque beau gosse que je rencontre – et il y en a BEAUCOUP.”



Me, myself and I, bitch !

“Je peux faire ce que je veux, quand je le veux. Je peux dépenser de l’argent pour moi-même. Et, je n’ai pas à prendre en compte quelqu’un d’autre dans mes plans ou dans ma vie.”



Débarrassée de la jalousie

“Le fait que je puisse simplement parler à mes amis-hommes et que personne ne soit jaloux ou ne se fasse une mauvaise idée.”



Sans pression

“Pouvoir déménager dans une autre ville ou pays à ma guise à des fins professionnelles ou extra-professionnelles.”



Dilemme pas si cornélien

“Je n’ai pas à choisir entre sortir avec mes amis et mon gars.”



Et toi, qu’est-ce que t’aime le plus dans ta vie de célibataire?















