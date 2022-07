Ce que recommande Serigne Mountakha pour un bon hivernage et l'apaisement de la tension politique

Face à la situation politique du pays très agitée, le khalife général des mourides vient de décréter une semaine de récital de coran et de xassidas.



A l'issue de ces journées de dévotion et de repentance, Serigne Mountakha Mbacké recommande aux musulmans notamment aux disciples mourides de prier pour une paix durable au Sénégal et un bon hivernage, a appris Seneweb.



En effet, les séances de récital de coran et des xassidas vont démarrer demain dimanche. Et le patriarche de Darou Miname va clôturer ces journées de prières.

