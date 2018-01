Ce rat qui se lave comme un humain dans un évier, fait des millions de vues en 24h

Rédigé par La rédaction de leral.net le 30 Janvier 2018 à 11:34 | Lu 824 fois

Avez-vous déjà vu un rat qui se lave tel un humain dans sa douche ? En voici un qui a été filmé dans la région d'Ancash, au Pérou, se tenant sur les pattes arrières, et se lavant avec de l'eau et du savon comme si il prenait une douche. La vidéo est devenue virale, et a fait des millions de vues en 24 heures.