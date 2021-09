Cedeao/ Putsch en Guinée: Des «solutions durables» à la crise, préconisées Les dirigeants de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) étaient réunis jeudi en sommet extraordinaire pour décider d’éventuelles mesures visant à ramener la Guinée à un régime constitutionnel après le renversement du président guinéen Alpha Condé par un coup d’Etat le 5 septembre.

« Nous sommes tenus de prendre des décisions éclairées sur ces questions », a déclaré le président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui est le président en exercice de la Cedeao, à l’ouverture du sommet à Accra. « Je compte sur vous, Excellences, pour aider à proposer des solutions durables à la crise », a-t-il dit.



La ministre ghanéenne des Affaires étrangères Shirley Ayorkor Botchwey, qui a dirigé la mission à Conakry, a déclaré mercredi que les putschistes guinéens ne sont probablement pas encore en mesure de donner un calendrier pour le retour à un régime démocratique. « Il appartient maintenant aux chefs d’Etat de prendre des décisions sérieuses sur la Guinée, sur ce qu’ils veulent voir dans les prochains mois, que ce soit un mois, six mois ou douze mois, sur la manière dont ils veulent voir la transition et sur la durée de celle-ci », a-t-elle déclaré.



La Cedeao a déjà suspendu la Guinée la semaine dernière après le putsch qui a chassé du pouvoir Alpha Condé, 83 ans, qualifiant son éviction de « violation manifeste » de la charte régionale du bloc ouest-africain.



Une délégation des 15 membres de la Cedeao a été envoyée à Conakry pour rencontrer le chef de la junte militaire, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, rendre visite à M. Condé et exiger une transition dirigée par des civils.



