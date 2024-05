Cedeao, panafricanisme, intégration : Convergence de vues entre les présidents Faye et Doumbouya

«Au plan régional, le Général de Corps d’Armée Mamadi Doumbouya et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, partageant la même vision, ont mis un accent particulier sur la promotion du panafricanisme et de l’intégration sous-régionale », lit-on dans le communiqué conjoint.



Selon la même source, ils ont encouragé la mise en œuvre de la vision 2050 de la Cedeao et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine par la réalisation des projets intégrateurs et la promotion des échanges commerciaux entre les pays africains à travers la Zone de libre échange continentale africaine (Zlecaf).



Au plan international, les deux Chefs d’Etat ont exprimé leurs vives préoccupations face à la persistance de foyers de tensions à travers le monde et ont plaidé pour leurs règlements pacifiques.



«Les deux Chefs d’Etat se sont félicités de leur convergence de vues sur les questions abordées et ont promis de se concerter et de se soutenir régulièrement au sein des instances de prise de décisions au sein des organisations régionales et internationales », détaille la même source.



