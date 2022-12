Célébration : Air Sénégal Sa convie 400 personnes à la Journée internationale de l’Aviation civile

Alors que la crise s’accentue et perturbe son planning de vol avec des récriminations un peu partout, Air Sénégal Sa, la compagnie aérienne nationale, s’est permise d’inviter environ 400 personnes aux frais de la princesse, dimanche, lors de la Journée internationale de l’Aviation civile tenue au Golfe persique, renseigne "Le Témoin".



Dans un contexte où la compagnie bat véritablement de l’aile, ses dirigeants devraient être plus inspirés que ça et limiter les dépenses de prestige. Le Directeur général Alioune Badara Fall parle de 900.000 passagers à transporter cette année, bel objectif à condition que tous ne soient pas comme ces 400 bienheureux, transportés gratuitement aux frais de la compagnie !