Célébration de la Journée Mondiale de La Poste: Le Mot de M. Abdoul Ly, Directeur général de l'ARTP Ce vendredi 9 octobre 2020 marque la célébration de la Journée Mondiale de La Poste. Pour le Sénégal, voici l’intégralité de l’adresse du Directeur énéral de l'ARTP, Abdoul Ly, sur le rôle essentiel de cet organe.

« Plus que du courrier »



Mes Chers collaborateurs,



Nous voilà, ce 09 octobre 2020, réunis pour sacrifier à la tradition de la célébration de la Journée mondiale de la Poste. Un tel rituel, vieux de 51 ans, mérite d’etre renouvelé avec autant de plaisir que d’émotions !



L’Union postale universelle (UPU), faut-il le rappeler, qui est depuis 1948, une institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies, dans sa déclaration de mission, affirme : « Notre mission consiste à stimuler le développement durable de services postaux universels de qualité, efficaces et accessibles, pour faciliter la communication entre les habitants de la planète :



• °En garantissant la libre circulation des envois postaux sur un territoire postal unique composé de réseaux interconnectés ;

• °En Encourageant l’adoption de normes communes équitables et l’utilisation de la technologie ;

• °En assurant la coopération et l’interaction entre les parties intéressées;

• °En favorisant une coopération technique efficace ; veillant à la satisfaction des besoins évolutifs des clients. ».



C’est ainsi que l’UPU invite les postes à jouer un rôle primordial dans le bien être des usagers et le développement socio économique mondial.

Cette année, la Célébration se fait sous le thème « Plus que du courrier », qui avec l’actualité represente plus qu’un vœu pieux ou qu’un slogan mobilisateur !



En effet, le contexte de pandémie nous a montré de manière indéniable à quel point aucun système ne peut etre dénué d’humanisme ! Ce faisant, les postes du monde entier se sont repensées pour survivre, nous faisant découvrir une industrie résiliente qui a une vocation universelle car acheminant du courrier dans les endroits les plus reculés au service d’une humanité confinée.



Aujourd’hui, au Sénégal, beaucoup de défis se présentent à notre secteur postal. Parmi ceux-ci, le défi de la modernisation de la Société nationale La Poste selon les termes du Chef de l'Etat Son Excellence Macky SALL qui a fixé l'échéance de cette action au 31 décembre 2020.

C’est dans le cadre de l’execution de cette directive que la Poste sénégalaise a entrepris un vaste chantier de restructuration encadré par l’Autorité de régulation ; il sagit, entre autre, de la mise en place effective de la comptabilité analytique de l’opérateur public.



En outre, dans une logique de nouveau Monde, sans etre synonyme, Moderniser c’est aussi Digitaliser ! A cet égard, l’introduction des TIC dans les services postaux sera plus que jamais salvatrice pour une offre qui peine à tenir la concurrence. C’est dans cette optique qu’une convention tripartite va etre signée, entre la Poste sénégalaise, le Cabinet Iractic et l’ARTP dans le cadre de l’accompagnement de la digitalisation de la société nationale, au cours d’un programme dénommé « Poste Challenge ».



Quel serait le rôle du régulateur, notre rôle dans ce nouveau paysage qui se dessine ?

Plus que jamais la régulation postale sera asymétrique ou ne sera pas …… au profit de l’opérateur historique ! Elle sera également non coercitive et laissera libre place à l’innovation et à la créativité pour un meilleur dynamisme du marché !



Je voudrais conclure en réitérant l’engagement de l’ARTP à poser les jalons d’une régulation postale pro-active notamment par l’encadrement des actions menées par les différents acteurs, l’avènement de nouveaux outils régulatoires et la mise en place par l’Autorité d’un « numéro vert » au profit des consommateurs de services postaux.



Je vous souhaite une excellente journée mondiale de la Poste.



Le Directeur Général

M. Abdoul Ly



