Célébration de la fête de Korité : Le « ndigeul » de Serigne Mountakha Mbacké

Samedi 23 Mai 2020

A l’occasion de la célébration de la fête de Korité, le Khalife général des mourides a fait des recommandations par rapport à la prière à la Grande Mosquée de Touba et autres lieux de prière.



L’Autorité de Touba a aussi demandé aux fidèles de respecter les gestes barrières : masque ou cala (turban), lavage des mains au gel hydro-alcoolique et respect de la distanciation physique à l’intérieur de la mosquée, de laquelle les fidèles devront sortir un à un.



Au regard du contexte de pandémie et vu l’exiguïté des locaux, le Khalife dispense, cette fois-ci, de prière femmes et enfants qui doivent rester à la maison.

