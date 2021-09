Célébration du Magal: Ousmane Sonko en toute discrétion chez Cheikh Ahmadou Saliou Mbacké, Khalife de Serigne Saliou Sur invitation de Serigne Cheikh Ahmadou Saliou Mbacké, le leader de l'opposition Ousmane Sonko est retourné à Touba pour célébrer le Magal auprès du fils aîné et khalife de Serigne Saliou Mbacké. L’info, photos à l’appui, a été partagée par BuurNews sur sa page Facebook.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Septembre 2021

Arrivé discrètement dans la nuit du 17 Safar, Ousmane Sonko a rejoint les appartements privés du guide religieux situés dans la résidence de Serigne Saliou Mbacké. Reçu dans la pure tradition mouride entre "bërndé" et déclamation de "xasida", Ousmane Sonko a eu un entretien avec le vénéré guide, qui a rappelé qu'il le considère comme un fils et n'a pas manqué de lui magnifier sa considération et sa haute estime.



Selon BuurNews, avec le Khalif Serigne Cheikh Saliou, Ousmane Sonko a participé au traditionnel récital du Saint Coran qui marque la célébration du Grand Magal de Touba dans la matinée du 18 Safar. Un moment intense de dévotion partagé avec le saint homme qui s'est terminé par des prières pour le Sénégal.







