Célébrités et Maraboutage : Yacine Diop : « ils ont voulu me voler ma passion » /Mada Ba : « ma propre sœur m'a maraboutée » Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Juin 2024 à 11:26 | | 0 commentaire(s)| Invitée dans l'émission Confidence, Yacine Diop la basketteuse de l'équipe nationale du Sénégal, a évoqué plusieurs thèmes, dont son parcours, sa vie privée et la polygamie. Elle a aussi parlé du maraboutage dont elle a été victime. La chanteuse sénégalaise Mada Ba a récemment révélé être victime de maraboutage. Ce, à plusieurs reprises.

Yacine Diop fait de terribles révélations dans Confidence



« J’ai été victime de maraboutage dans le basket. Il m’arrivait des moments où je ne savais pas où m’orientais, ma vie avait chamboulée. J’ai eu une dépression pendant des mois. Cela a impacté négativement ma carrière en un moment donné. À cette époque, les coachs me mettaient sur le banc », révèle-t-elle.



La basketteuse internationale sénégalaise a ensuite affirmé qu’elle s’est battue pour sortir de ces sentiers battus afin de montrer à ses ennemis qu’ils ne peuvent pas lui empêcher à vivre de sa « passion » : le basket.



Mada Ba : « Ma propre sœur m’a maraboutée »



La chanteuse sénégalaise Mada Ba a récemment révélé être victime de maraboutage. Ce, à plusieurs reprises. La première fois, c’est sa propre voisine qui lui a remis une décoction me disant que je dois l’utiliser car nous sommes en Afrique et que nous avons nos propres réalités. « Dès que j’ai utilisé ce qu’elle m’a donné, quatre de mes contrats ont été annulés en un jour. », explique Mada Ba.



« Quelque chose est entré par ma bouche quand je chantais une fois sur scène et je toussais. C’est à partir de ce moment que je ne suis plus arrivée à chanter dès que je prends le micro », rapporte l’ex-membre du Super Diamono d’Omar Pène



Ensuite, la deuxième fois qu’elle a été victime de ces pratiques occultes, c’est sa propre sœur qui a été le bourrelle. « Un parent originaire de Casamance est venue me dire qu’elle est partie chez un marabout et quelqu’un lui avait remis mon nom pour me nuire. À ma grande surprise, il s’agissait de ma propre sœur - mêmes père et mère - qui lui a remis mon nom afin que je sois alitée à vie », a confié la chanteuse.



Mada Ba ajoute qu’à l’époque, revenant tout juste de la Mecque, une série de malheurs s’est abattue sur elle. Elle a fini par divorcer et a perdu toutes ses collaborations. Depuis lors, selon l’artiste, elle s’en remet totalement à Dieu et garde son chapelet comme seule arme.



