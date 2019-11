Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Céline Dion révèle ses derniers mots à son mari juste avant sa mort Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2019 à 10:47 | | 0 commentaire(s)| Céline Dion est apparue dans Good Morning Britain vendredi dernier et a évoqué la mort de son mari, René Angelil. Ce dernier est décédé d’un cancer de la gorge en 2016. Ils étaient mariés depuis presque 22 ans avant sa mort.

Céline Dion garde encore en elle la blessure de la perte de son grand amour. Des souvenirs difficiles qu’elle a récemment évoqués à l’occasion d’une interview : “Je l’ai serré dans mes bras un jour et je lui ai dit : “Ne t’inquiète plus et laisse-toi aller. Tu as pris soin de nous tous et tu as toujours voulu le meilleur pour nous. Ne t’inquiète plus et pars en paix, je promets que je prendrai bien soin des garçons et de tout”. Une promesse qu’elle tient vaillamment jour après jour.



La chanteuse a également expliqué comment son nouvel album était le premier album anglais qu’elle a sorti sans lui à ses côtés.



Elle a déclaré: “Cela a pris un certain temps pour enregistrer l’album. C’était tout un processus. Perdre une moitié de vous, parce que nous étions partenaires, nous formions un. C’est en fait mon premier album anglais sans lui à mes côtés, donc c’était émouvant. Au même moment, quelque chose qui me disait: “tu sais , ça va.”



En parlant de leur amour, elle ajouta: “Unique. Même s’il n’est pas physiquement ici, il fait partie de moi. Je le vois tous les jours à travers les yeux de mes enfants. Je lui ai dit juste avant son départ: ‘Ça va aller, donc ‘Ne t’inquiète pas pour tout ce que j’ai. Je t’ai toujours fait confiance, il me faisait confiance. Nous nous aimons tellement. Personne ne mérite de souffrir”

Céline a rencontré Rene à l’âge de 12 ans, et lui avait 38 ans après que son frère ait envoyé au producteur et gérant de musique une démo d’une chanson de Céline. Ils ont commencé à sortir ensemble quand elle avait 19 ans et lui 45.



Ils se sont mariés en 1994 et ont eu trois fils ensemble. René a été diagnostiqué d’un cancer de la gorge en 1999, mais il s’est complètement rétabli après le traitement. Le cancer est réapparu et René a été opéré en décembre 2013.



