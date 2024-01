Cérémonie de réception des matériels de la B.N.S.P: L’intégralité du discours du Président Macky Sall

In extenso, l’intégralité du discours du Président Macky Sall



Monsieur le Premier Ministre,

Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental,

Monsieur le Ministre de l’Intérieur,

Mesdames, Messieurs les Ministres,

Monsieur le Gouverneur de la région de Dakar,

Honorables Députés,

Monsieur le Général de corps d’armée, Grand chancelier de l’ordre national du Lion,

Monsieur le Général de corps d’armée, chef d’Etat-major général des Armées,

Monsieur le Général de corps d’armée, Haut Commandant de la gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire,

Messieurs les officiers généraux,

Monsieur le Président Directeur général de la société NAFFCO ;

Notabilités religieuses et coutumières ;

Honorables invités.

Chères populations,



C’est avec une grande satisfaction que je viens présider, ici à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, la cérémonie de réception des matériels du programme d’équipements de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, (exécuté par la société NAFFCO).



Avec la croissance démographique notée au Sénégal et ses conséquences sur l’expansion accélérée des zones urbaines et périurbaines, il ne fait aucun doute que nous assisterons à une montée des risques de sécurité civile. L’Etat a donc le devoir impératif de s’adapter rapidement au risque de voir les citoyens et les communautés mis en péril.



Cette conviction s’est traduite par la priorité absolue accordée à la sécurité et à la stabilité du Sénégal dans le Plan Sénégal Emergent, en son axe 3,avec comme conséquence la montée en puissance de toutes les forces de défense et de sécurité en général, et celle de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers en particulier.

Ma première mesure dans le domaine de la sécurité civile a été d’ériger dès le mois de décembre 2012, le Groupement national des Sapeurs-pompiers en Brigade nationale des sapeurs-pompiers comme l’a rappelé le général de brigade, commandant la BNSP.



Il s’agissait, au-delà de la confirmation du statut militaire des sapeurs-pompiers de faire de leur corps, un grand Commandement militaire et d’élargir ses missions à la prévention des risques pour la protection des personnes, des biens et des installations stratégiques du pays, aux secours d'urgence médicale ainsi qu’à la protection de l'environnement.



Pour mieux prendre en compte la nature et l’intensité des risques, cette transformation organisationnelle s’est traduite par la création et la mise en place effective de groupements spécialisés pour non seulement s’adapter aux évolutions des périls, mais surtout d’élargir ses capacités intrinsèques dans les domaines de la prévention et de l’intervention d’urgence.



Ainsi, la Brigade dispose maintenant de neuf (9) Groupements opérationnels avec des unités spécialisées dans les domaines tels que l’intervention en ambiances radiologique, biologique et chimique, le sauvetage-déblaiement, l’intervention en milieu aquatique et subaquatique ou de secours médicaux.



Mesdames, Messieurs, chers invités,



Cette transformation structurelle a entrainé un changement radical de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers avec une nouvelle politique des ressources humaines, une implantation d’unités opérationnelles cohérente et adaptée à la cartographie des risques et un programme de modernisation des équipements majeurs.



Les effectifs sont ainsi passés de 3100 à 6271 sapeurs-pompiers et le recrutement annuel des militaires du rang de 150 recrues à 600.



Cet effort d’adaptation s’est poursuivi par la construction pour la première fois dans l’histoire des sapeurs-pompiers, d’une école qui a pour vocation de donner au Sénégal la capacité de générer en nombre adéquat, les ressources humaines qualifiées pour assurer avec efficacité et professionnalisme toutes les missions de sécurité civile au profit des populations.



En terme de renforcement de la couverture sécuritaire pour rapprocher davantage les secours des populations, j’ai voulu que l’effort de l’Etat soit visible sur l’étendue du territoire national.



C’est pourquoi, entre 2012 et aujourd’hui, vingt-sept (27) unités de sapeurs-pompiers ont été mises en service permettant à seize départements de disposer d’une couverture de sécurité civile de proximité. C’est le cas des départements de Goudomp, Pikine, Bignona, Bambey, Matam, Vélingara, Kaffrine, Bakel, Nioro, Kébémer, Koungheul, Gossas, Koumpentoum, Linguère, Guinguinéo et KeurMassar en cours de finition.



Dans le domaine de l’acquisition des moyens majeurs de secours et de sauvetage, l’Etat a réalisé entre 2013 et 2022, 354 véhicules et engins spéciaux de secours et de lutte contre les incendies, accidents, périlset catastrophes.



Également, la capacité d’action en mer de la Brigade nationale a été initialisée en 2019 avec l’acquisition de 2 vedettes d’incendie et 3 vedettes ambulances pour assurer, en liaison avec la Marine nationale, les secours et sauvetages maritimes notamment la prise en compte des secours et sauvetages liés à l’immigration irrégulière.



Et, pour renforcer les capacités de lutte contre les inondations, plus de 125 motopompes et électropompes ainsi que 30.000 mètres de tuyaux ont été acquis en 2022, augmentant considérablement la capacité de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, contribuant de manière effective à l’atténuation significative des effets négatifs des inondations durant l’hivernage 2023.



Mesdames, Messieurs, chers invités,



Avec les efforts entrepris de renouvellement des véhicules et équipements exposés, ici ce matin, le développement maitrisé du capital humain permis par l’Ecole de Thiès, la BNSP dispose d’un ensemble cohérent de capacités qui lui permettent d’intervenir sur la quasi-totalité du spectre des actions de la protection civile.

Ce projet, je l’ai voulu pour ancrer la BNSP dans sa trajectoire de principal bouclier des populations contre les catastrophes et pilier central de la protection civile.



Sans revenir sur les éléments constitutifs du plan d’équipement présenté par le général, Commandant la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, je souhaite relever, la cohérence et la complémentarité des composantes de ce projet conformes à mes orientations.



En effet, le relèvement des capacités de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers passe par la combinaison du développement des ressources humaines par l’acquisition de nouvelles compétences et matériels avec des équipements de protection individuelle et de communication adaptés aux missions de plus en plus périlleuses.



La composante hôpital mobile de campagne, outille le pays dans la gestion opérationnelle des grands évènements ou lors des catastrophes, mais plus encore dans la préparation et la conduite de manœuvres avec un engagement interministériel, notamment dans le cadre du plan national d’organisation des secours (ORSEC).

Sous ce registre, l’acquisition dans ce projet d’un caisson hyperbare vient combler un déficit majeur dans la prise en charge des accidents de plongée.



La mise en œuvre du programme national de construction et de réhabilitation des infrastructures de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers devrait constituer la prochaine étape importante complémentaire de sa montée en puissance aux fins d’assurer un maillage intégral du territoire national.



Mesdames, Messieurs, chers invités,



Aujourd’hui, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers dispose de moyens conséquents permettant d’assurer globalement la sécurité civile des populations et d’agir dans le cadre de la solidarité régionale pour soutenir les pays amis touchés par des sinistres et catastrophes.



C’est pourquoi, j’encourage le Commandement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers à veiller rigoureusement àl’emploi optimal et au maintien en condition de ces véhicules et équipements modernes.



Mesdames, Messieurs, chers invités



Je ne saurais clore mon propos, sans adresser mes chaleureuses félicitations au Ministre de l’Intérieur, Maitre Sidiki KABA, et ses équipes ainsi qu’à ses prédécesseurs, bien évidemment donnant tout son sens à la continuité de l’Etat, pour la mise en œuvre et la finalisation de ce projet d’équipements majeurs.



J’adresse également mes félicitations au Président directeur général de la société NAFFCO pour la qualité des véhicules, matériels et équipements ainsi qu’aux dirigeants des sociétés sénégalaises qui ont participé à ce projet par le biais de leur expertise.



Mes félicitations s’adressent également au général de Brigade, commandant la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et à ses prédécesseurs.



Aux officiers, sous-officiers et militaires du rang de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, je vous exprime à nouveau toute ma fierté de mesurer l’évolution très positive de cet important appareil sécuritaire que vous servez avec abnégation et humanisme.



Je vous exhorte à continuer de vous engager pour la patrie, avec honneur, loyauté, dignité,sens du devoir et du sacrificeconformément à votre devise « Sauver ou Périr ».



Je vous remercie de votre attention.