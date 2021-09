Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cérémonie officielle du Grand Magal de Touba 2021: Le Marabout exhorte à amoindrir le bavardage infertile Rédigé par leral.net le Lundi 27 Septembre 2021 à 14:44 | | 0 commentaire(s)| Cheikh Ka, parlant au nom de Cheikh Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides a commencé son « speech », en saluant le Ministre de l’Intérieur, les représentants des partis politiques et autres personnalités des divers secteurs et institutions du pays. Reconnaissant l’engagement des fidèles pour Touba, il estime que l’islam et la religion ne se partagent pas.

Les remerciements du Khalife général des Mourides sont transmis au président de la République, Macky Sall et, à son gouvernement. Il prie afin que Dieu aide à accomplir les missions et obectifs définis pour le développement économique et social du pays. Le même tempo est utilisé pour remercier les autres leaders de partis politiques pour la satisfaction de leurs ambitions.



Serigne Bass Abdou Khadre a remercié la presse nationale et celle internationale, qui ont fait montre d’une disponibilité indéfectible.



Ainsi, le porte-parole du Khalife a émis le voeu de voir au Sénégal, des élections paisibles et démocratiques. Sur ce, il souhaite qu’après ces élections, les protagonistes à la conquête des suffrages puissent se regarder dans les yeux.



Abordant la pandémie de la Covid-19, le marabout a considéré qu’elle est uniquement une créature divine. Malgré ses conséquences sur l’économie et les communautés, Serigne Mountakha, conscient de ses dangers, a instruit à des journées de prières. Suite à ces journées, largement suivies sur l’étendue du territoire, il a été constaté la chute vertigineuse de la Covid et la présence abondante de l’eau de pluie. N’empêche, les recommandations des médecins doivent être suivis à la lettre. Puisque cela reste la même option que l’Islam.



Pour les innondations, le porte-parole du Khaife demande au gouvernement, d’accroître ses efforts dans l’asssistance et la création de conditions adaptées pour soulager les sinistrés. Mais, il indique que la pluie, malgré ses conséquences, reste une bonne chose pour le pays. Elle vaut mieux que la sécheresse.



A ses proches en Islam, il a exhorté à diminuer le bavardage infertile et a demandé à restreindre le spectres de violences, entretenus par des inconscients, qui cherchent à se détruire mutuellement.



Le marabout a évoqué les nouvelles technologies et ses travers, tout en révélant que des photos sont régulièrement exhibées de manière volontaire, pour ternir l’image ou détruire la vie de quelqu’un. Suite à ces actes, des proches et des couples, entre autres, se sont séparés.



Ainsi, il recommande au respect des prières, encourage au travail accompli, à tendre à être des références, à pratiquer la tolérance, entre autres. « Travailler pour l’Islam en contribuant aux projets islamiques afin d’éduquer les enfants du pays », instruit-il.



Le marabout remercie ses parents proches, issus de Serigne Touba, et ceux des fils des proches de Serigne Touba et d’autres entités, qui s’activent dans la protection et la sécurité de Touba, les services de nettoiement, etc.



Serigne Bass, prie afin que Dieu donne longue à Serigne Mountakha. Et, en fin de compte, il a remercié toutes les autres communautés religieuses du pays, qui ont effectué le déplacement pour le Grand Magal de Touba.







Accueil Envoyer à un ami Partager