Cérémonie officielle du Magal de Touba : Aly Ngouille Ndiaye dirige la délégation gouvernementale La cérémonie officielle se tient ce vendredi matin dans la ville sainte de Touba. Alors que certaines sources annonçaient une possible présence du chef de l’Etat, c’est finalement le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye qui a dirigé la délégation gouvernementale.

Vendredi 18 Octobre 2019

Le ministre des Sports, Matar Bâ est également dans la délégation ainsi que le ministre- conseiller Youssou Ndour et le ministre Dame Diop, entre autres.



Plusieurs délégations représentant les différentes familles religieuses, ont également pris part à cette cérémonie.

