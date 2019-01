Ces claquettes décorées des tweets contradictoires de Trump en rupture de stock

À tel point que déterrer de vieilles publications, qui se trouvent alors en parfaite contradiction avec ce qu'il dit et fait depuis qu'il est à la Maison Blanche, est devenu un véritable jeu outre-Atlantique, comme l'a montré récemment l'acteur Mark Hamill.



Des incohérences grossières qui ont donné des idées à un jeune américain, Sam Morrison, lequel a décidé de commercialiser des claquettes soulignant ces contradictions au mois de septembre, rapporte Business Insider.



Au total, 1000 paires ont été produites et mises en vente sur le site PresidentFlipFlops.com. Celles-ci ont été vendues en un mois à peine, assure Sam Morrison, qui précise à Business Insider qu'une partie des recettes (10%) a été reversée à l'Union américaine des libertés civiles. "J'ai imprimé à la main les 1000 paires avec une presse à chaud, emballé et expédié tout moi-même, donc ce projet a nécessité beaucoup de temps", ajoute le publicitaire de 27 ans.



Parmi les tweets contradictoires mis à l'honneur sur ces claquettes, se trouve celui où Trump affirmait qu'il était "stupide" de frapper la Syrie, et un autre où il se félicitait de l'opération qu'il venait de décider contre Damas. Autre modèle anciennement disponible, celui reproduisant sur le pied droit "le collège électoral est un désastre", et du côté du gauche "le collège électoral, relève en réalité du génie".

















