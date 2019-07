Ces hommes derrière SenegIndia SA ( Enquête de leral )

Propulsée sous un leadership fort et une approche favorisant la croissance dès sa naissance en 2008, SenegIndia est en train de devenir une compagnie incontournable dans le segment des infrastructures immobilières et de l’agriculture, par la réalisation et la production des meilleurs services du marché. Et cela, grâce à un éventail d’outils de pointe dans la construction mais également dans le secteur agricole. C’est pourquoi SenegIndia veut revendiquer son leadership avec des projets révolutionnaires comme la ferme de Mbane, les projets de construction à savoir SV CITY et SD CITY. SenegIndia SARL est un Groupe Valorisé & Certifié ISO, qui s’efforce à toujours offrir un service professionnel et de qualité, en phase avec les exigences du marché.





C’est le 13 août 2008 que SenegIndia SARL a été créée et enregistrée au Sénégal par ses trois membres du comité exécutif (voir par ailleurs Comité exécutif). En 2010, SenegIndia SARL entame son premier projet de construction à Rufisque avec un bâtiment R+5 ayant eu un impact énorme sur l’avenir de la compagnie.



Et 2017, déjà, le leadership de SenegIndia SARL est rapidement reconnu à travers le continent, surtout après l’érection de deux de ses principaux projets de construction à savoir SV CITY et SD CITY. Deux projets qui ont fait de SenegIndia SARL, l'une des entreprises de construction incontournables au Sénégal.



Et c’est alors logique qu’au vu de sa croissance, SenegIndia SARL se mue en SenegIndia SA le 18 sept. 2017, grâce au succès immense de tous ses projets immobiliers et principalement, grâce au projet Agriculture. Il faut dire que SD City : La cité de lumière est un méga projet en cours de réalisation, qui se situe à Diamniadio et, est proche de l’autoroute et du nouvel aéroport AIDB.



Par contre, SD CITY est un projet résidentiel et commercial qui comptera plus de 2026 logements pour la phase 1 sur un total de 6078 logements répartis en 3 phases, avec un investissement de128,582K EU. Par ailleurs, avec un investissement de 4,574K EUR, SN City est un projet de vente de parcelles aménagées localisées à Ndiakhirate (Sangalkam), près de la Cité Doudou Basse au carrefour de l’autoroute AIBD Diamniadio.



SenegIndia SARL a aussi un projet d’une usine de briques située à Diamniadio avec une production quotidienne constante de 15 000 unités. Sans oublier la ferme de Mbane, la « Terre de pommes de terre » sur une surface exploitée de 1.500 ha, pour une production totale de 60.000 tonnes de pommes de terre.



SenegIndia SARL est conscient que de nos jours, l’agriculture moderne repose sur une amélioration constante des outils, des techniques agricoles et des équipements scientifiques de pointe. Ce qui implique sans doute la collaboration entre agriculteurs et chercheurs des secteurs public et privé du domaine agricole. Et c’est une image de marque est la résultante des efforts d’une team SenegIndia propulsée sous un leadership fort et une approche favorisant la croissance. Mais qui sont ces hommes qui portent la vision de SENEGINDIA ?



Le CONSEIL D'ADMINISTRATION



Dinesh Govind Gorasiya, le Président

Le Conseil d’administration de Seneginda SA est composé en premier chef du Président du Comité Exécutif SENEGINDIA SA, Dinesh Govind Gorasiya. Président de la société, Mr. D. Gorasiya est un diplômé en Commerce à Gujarat, en Inde. C’est un entrepreneur de première génération et a pour vision de mettre à la disposition des citoyens sénégalais des logements modernes de classe mondiale.



D. Gorasiya a une riche expérience de plus de 17 ans dans le développement immobilier et la construction en Inde et en Gambie (Afrique de l’Ouest). D. Gorasiya est un dirigeant clé de SENEGINDIA depuis sa création en 2008 et a joué un rôle déterminant dans l’évolution de la compagnie, passant d’une SARL à une SA. Ses collaborateurs sont composés d’architectes, d’ingénieurs, de concepteurs, de planificateurs et de professionnels de la gestion et de la construction qui ont servis pratiquement partout dans le monde.



Hitesh Gopal Gorasia, le Directeur Général

Directeur Général de la compagnie, diplômé en Commerce à Mumbai (Inde) et détenteur d’un MBA en Finance et Gestion de l’IIBM (Mumbai), Hitesh Gopal Gorasia a joué un rôle plus que déterminant dans la promotion des activités de SenegIndia sur le marché sénégalais, qu’il s’agisse de produits immobiliers ou agricoles.



À ce titre, H. Gorasia dirige avec succès tous les projets agricoles de SENEGINDIA, utilisant son excellent bilan comme soutien en crédit aux principaux projets immobiliers de la compagnie. Il est également responsable du développement et de l’exécution des projets agricoles, ainsi que de la gestion des équipements d’optimisation et des phases opérationnelles de chaque département dans ce domaine. Depuis la création de SENEGINDIA en 2008, M. H. Gorasia continue de propulser la société au sommet en proposant des innovations majeures dans ce secteur agricole.

Kalyan Ravji Patel, un industriel réputé

Membre du Conseil d’Administration de la compagnie – M. K. Patel est un industriel réputé, originaire du Royaume-Uni. Il possède plus de 30 ans d’expérience dans diverses activités liées à la promotion immobilière et à la qualité. « SENEGINDIA a vu le jour pour créer un monde meilleur, en connectant les connaissances et l'expérience au sein d'un réseau mondial d'experts afin d'aider les clients à résoudre leurs problèmes les plus complexes - allant des bâtiments et infrastructures performants aux techniques agricoles avancées », explique Kalyan Ravji Patel.





EQUIPE DIRIGEANTE

Ved Prakash Singh : Manager Général et Chef de l'Administration

Titulaire d’une maîtrise en Sciences Humaines de l’Université de Delhi (Inde) et d’une maîtrise en Administration des Affaires de Symbiosis (Pune), en Inde, il possède une vaste expérience de plus de 27 ans dans le traitement des affaires administratives et des ressources humaines dans le secteur des services gouvernementaux et des entreprises en Inde.



Passionné, M.Singh s’engage à cultiver l’innovation et la collaboration dans le développement de l’environnement bâti pour répondre aux besoins et aux aspirations de l’entreprise. Son plaidoyer et son implication couvrent tous les domaines de la gestion à la réalisation de projets pionniers de la SÉNÉGINDIA. Ses responsabilités incluent la planification, l’organisation et le contrôle des activités opérationnelles de plus de 100 employés dans les pays où l’entreprise opère



Harbham Odedra, le Directeur Technique

Odedra est un Ingénieur Civil originaire de Gujarat, en Inde. Il est associé au plus grand groupe de ciment indien – Hathi Cement, Porbandar, Gujarat depuis 20 ans. Depuis 2010, il est associé à SENEGINDIA et est responsable des activités de génie civil et de construction.



Shailesh T. Patel, le Chef de Projet

Shailesh T. Patel, autre Ingénieur Civil de Gujarat, il compte 20 ans d’expérience dans la construction de canaux, de routes, de ponts et d’industries. Il est un membre actif de SENEGINDIA et veille au respect des normes de qualité, à l’exécution et au planning de tous les projets en cours au Sénégal.



Souleymane Ndoye, le Directeur Administratif

Responsable Relations Publique, Souleymane Ndoye coordonne et dirige toutes les actions visant à améliorer le développement de la société grâce à ses relations avec les autorités. Personnalité d’une grande influence, il se positionne comme facilitateur entre les autorités sénégalaises et la compagnie SenegIndia.



Sanjay Sadhu, le Chef de Projet Agricole

Responsable des activités, Sanjay Sadhu, titulaire d’un diplôme en études agricoles du district de Banaskantha, dans l’État de Gujarat (Inde), gère les activités agricoles à Mbane – Saint-Louis, au Sénégal. Il possède une expérience avérée dans la gestion de l’agriculture à grande échelle, la gestion des entrepôts et des chambres froides.



Anil K. Thakur, le Directeur Adjoint Agricole

Directeur Adjoint Agricole Recherche & Développement, Anil K. Thakur a un Master en Sciences (Science des sols et gestion de l’eau) en poche. Fort d’une expérience de plus de 11 ans dans l’agriculture, Anil K. Thakur explore activement de nouvelles techniques pour la culture de la pomme de terre au Sénégal, dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest mais aussi un peu partout dans le monde.



Mamad Khalifa, le Responsable en Construction

Responsable en Construction et Responsable des activités, Mamad Khalifa possède une vaste expérience de plus de 12 ans des activités de construction dans les pays du Golfe et d’Afrique. Mamad Khalifa est responsable de la supervision et du contrôle des activités de construction, de qualité sur divers sites de SENEGINDIA. Son dévouement et sa passion du métier sont très appréciables au sein de l’équipe



Ousmane Ndiaye, le Responsable RH

Le travail de Ousmane Ndiaye, au sein de la compagnie consiste à administrer toutes les fonctions des ressources humaines, notamment la procédure de recrutement, la classification, les actions de personnel, le paiement des salaires et la gestion du personnel. Il est également responsable d’un large éventail de tâches administratives telles que les contrats de réservation…



Mame Birame Faye, le DAF des Services Finances

Occupant le poste de Directeur Administratif et Financier, enrichi de sa vaste expérience dans les activités administratives et financières, Mame Birame Faye est responsable du bon fonctionnement des services administratifs et financiers de la société, en liaison avec les organismes gouvernementaux, les banques, les institutions financières, les vendeurs et les fournisseurs.



Amath Wade, le Directeur Commercial

Directeur Commercial et Responsable des Ventes, Amath Wade est fort d’une expérience positive et avérée dans la vente immobilière. Amath Wade est un jeune vendeur dynamique, dédié à la vente et la promotion des divers produits de la société, particulièrement des projets immobiliers.









Mame Diarra FALL



Accueil Envoyer à un ami Augmenter la taille Diminuer la taille Partager sur facebook



Même Catégorie article < > De nouveaux documents accablent l'ancien PM: Après la Biao, Abdoul Mbaye a logé des comptes du couple Habré à la... Bst Sonko accuse Baba Diao de blanchiment, de fraude fiscale par voie légale pour 100 milliards ... Perte de gros marchés de la SAR: Le déclin de l’empire Itoc