Ces sublimes jumelles terrorisent tout un quartier

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Mai 2018 à 13:42 | | 0 commentaire(s)|

© GOOGLE STREET

Ces jumelles rendent leurs voisins fous.

Taliah et Tiffany sont aussi belles... qu'invivables. Même sous le coup d'une injonction pour "comportement antisocial", elles ont continué à désespérer leurs voisins !

Durant sept ans, ils ont vécu l'enfer. Deux jeunes filles, aujourd'hui adultes et mannequins professionnelles, n'ont eu de cesse de pourrir la vie de leur entourage. La police ne comptait même plus le nombre de plaintes reçues contre ces ados : "Par exemple, rapporte un voisin, elles s'amusent à faire valdinguer les poubelles dans les rues à 5 heures du matin." Il faut dire que le terrain de jeu des adolescentes, au grand dam des riverains, s'arpente surtout la nuit. "Elles mettent la musique à fond", se plaint une autre voisine.

"Elles insultent tout le monde. J'ai des enfants en bas âge et je ne supporte plus qu'ils entendent tous ces gros mots à longueur de temps", explique une autre. En toute logique, Taliah et Tiffany, jugées par les magistrats, ont relevé de ce que nos voisins britanniques appellent un ASBO (Anti-Social Behaviour Order). Ivresse, menaces, vandalisme, graffitis, musique bruyante... La décision concerne des incidents qui ne provoquent pas de poursuites pénales, s'applique à toute personne âgée d'au moins 10 ans, et est valable au moins deux ans.

"On ne compte pas les cris, les insultes et la musique toute la nuit" Les jumelles, forcées de déménager, ont dû prendre leurs quartiers dans un nouvel appartement. Mais chassez le naturel, il revient au galop ! En quelques jours à peine, les plaintes ont recommencé à s'accumuler auprès des policiers."Elles viennent d'arriver, raconte un voisin, et, déjà, tout le monde les connaît." Un autre confirme : "Il y a des allers et venues incessantes toutes les nuits. Sans compter les cris, les insultes et la musique."

Autant dire que les jumelles Taliah et Tiffany n'ont pas, avec ce changement de quartier, redoré leur réputation. Pour la police, il n'y a plus d'hésitation, les jumelles doivent maintenant répondre de leur comportement outrancier devant la justice. A l'heure de boucler cet article, les conclusions de la justice et du procès n'étaient pas encore connues. "Nous sommes très contents que cela finisse ainsi. Trop de gens ont souffert de leurs actions...", confiait un policier...











Closer



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook