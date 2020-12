Cese: Ass Babacar Guèye, chef de Cabinet d’Idrissa Seck

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Décembre 2020

Le président du Conseil économique, social et environnemental continue d’étoffer son cabinet. Idrissa Seck a choisi comme chef de Cabinet et Conseiller spécial, le secrétaire national chargé des élections du parti Rewmi, Ass Babacar Guèye, écrit "L'As".



Très présent sur les plateaux de télévision pour défendre leur parti et son leader, M. Guèye est très fidèle à Idrissa Seck. Ass Babacar Guèye avait démissionné de son poste de chef de Cabinet du ministre Oumar Guèye lorsque le parti Rewmi avait quitté la mouvance présidentielle, au tout début de la deuxième alternance. Il avait préféré poursuivre son compagnonnage avec Idrissa Seck que de conserver son poste de chef de Cabinet. Aujourd’hui, la fidélité du conseiller municipal de Gnith est récompensée.

