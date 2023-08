Cession totale des actions d’Ecp dans Oragroup : L’actionnaire majoritaire de la banque et le groupe Vista signent un accord

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Août 2023 à 17:37 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, sous réserve de l’accord de la Commission bancaire de l’Umoa, de l’Amf-Umoa, et des autorités de régulation des autres zones monétaires (Cemac, Guinée et Mauritanie), le Groupe Vista deviendrait l’actionnaire majoritaire du Groupe Orabank, avec une première étape de participation minoritaire inférieure à 5% déjà réalisée.



«Cet accord de cession totale qui concerne également les actionnaires institutionnels minoritaires Proparco, Bio, Deg, et Envol Afrique, valide la stratégie de ces derniers de créer de la valeur dans leurs investissements afin de promouvoir des groupes régionaux de premier plan comme l’est aujourd’hui le Groupe Orabank », lit-on dans le document.



Oragroup remercie ses actionnaires sortants pour l’accompagnement depuis 2008 et 2011 et remercie aussi de façon générale tous ses actionnaires particuliers et institutionnels qui lui font confiance et la soutiennent dans sa vision de bâtir un groupe qui participe au développement durable d’une Afrique émergente. Déjà implanté dans la Zone monétaire ouest africaine (Zmao), le groupe Vista va pouvoir conjuguer l’expertise avérée de ses équipes à celle des équipes d’Oragroup pour faire du nouvel ensemble une banque panafricaine de référence.



Le groupe Orabank est présent dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo) et dans quatre zones monétaires (Uemoa, Cemac, Guinée et Mauritanie). Avec plus de 170 agences et points de ventes, une société de gestion et d’intermédiation (Sgi) et plus de 2 500 collaborateurs, le groupe Orabank offre à près de 700 000 clients (grandes entreprises multinationales, régionales et locales, institutionnels, Pme, professionnels, Tpe et particuliers) une large gamme de produits et services bancaires et financiers selon des principes de proximité et de réactivité.



En visant l'inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes, le groupe Orabank se concentre aussi sur des segments de la population à revenus modestes. Cet engagement se traduit par sa politique Rse, partie intégrante de sa stratégie et priorité de ses organes de direction, axée sur la transition énergétique, la gestion des risques environnementaux et sociaux, le bien-être du public et de ses collaborateurs.



Adou Faye





Source : L’actionnaire majoritaire d’Oragroup, Emerging Capital Partners (Ecp) et le Groupe Vista ont annoncé avoir signé un accord en vue de la cession totale des actions d’Ecp dans Oragroup.Source : https://www.lejecos.com/Cession-totale-des-actions...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook