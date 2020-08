Cfee: 469 candidats absents à Saint-Louis

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Août 2020

La session 2020 du Certificat de Fin d’Etudes Élémentaires (Cfee) et du Concours d’Entrée en Sixième a démarré hier à Saint-Louis à l’instar des autres localités du pays. Cette session se déroule dans un contexte particulier avec les cas communautaires qui explosent dans la région de Saint-Louis.



Selon L’As, pour cette présente session, 469 candidats ont été absents sur les 19 078 recensés pour le Cfee au niveau des différents centres d’examen de la région.



Dans la commune de Saint-Louis, ils sont 4 829 candidats dont 2 137 filles, répartis dans les 29 centres d’examen de la capitale du Nord, à se présenter au Certificat de Fin d’Etudes Élémentaires et au Concours d’Entrée en Sixième.





