Chambre criminelle de Diourbel : les frère Dème acquittés au bénéfice du doute

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Décembre 2019

La Chambre criminelle du tribunal de grande instance (TGI) de Diourbel a acquitté, lundi, au bénéfice du doute les prévenus Mamadou Dème et Ousmane Dème jugés pour ’’association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec violences, port d’armes, détention illégale d’arme, coups et blessures volontaires’’.



Le TGI a débouté la partie civile de sa demande de compensation pour dommage et préjudice causé, renseigne l'APS.



Dans la nuit du 26 au 27 novembre 2016, des éléments du poste de gendarmeries de Ndindy sont informés d’un cambriolage perpétré au domicile d’Oumar Ba.



Les investigations menées ont abouti à l’interpellation de Abdou Dème, Mamadou Dème et Ousmane Dème. Cité dans cette affaire, Abou Sow est resté introuvable.



’’Les Ba ont été victimes mais faute de preuve accablante pour concocter des éléments à charge, je suis resté sur ma faim. Il y a le doute dans ma tête’’, a admis le représentant du ministère public ajoutant que ‘’la partie civile a varié dans ses déclarations’’.



Pour la dépense, ‘’le procureur a fait preuve d’objectivité. Ces deux témoignages ne peuvent pas asseoir une culpabilité. Il n’a pas été capable de donner des explications claires. Nul ne peut avoir de certitude dans cette affaire’’.



’’Dans ce dossier, il y a trois accusés avec un prévenu qui est jugé par contumace et sur qui tout semble converger. Les victimes n’ont pas reconnu Mamadou Dème et son frère Ousmane Dème qui n’ont pas été pris la main dans le sac. Au-delà du doute principal, il n’y a pas de charge’’, a estimé la défense.



