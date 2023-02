Chambre d’accusation : Vérité pour Ousmane Sonko, ce jeudi Le Doyen des juges a renvoyé le17 janvier dernier, l’opposant Ousmane Sonko jusqu’au 9 février 2023, accusé par l’ex-masseuse Adji Sarr et la propriétaire du salon Sweet Beauté, Ndèye Khady Ndiaye, devant la Chambre criminelle.

Les avocats du leader de Pastef, Ousmane Sonko, avaient introduit un appel contre l’ordonnance de renvoi et de mise en accusation du Doyen des juges, Oumar Maham Diallo, devant la Chambre d’accusation, qui statue ce jeudi 9 février. Le premier pour viol et menaces de mort, et la seconde, pour incitation à la débauche, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol. Ce, à la suite du réquisitoire du Parquet en date du 30 décembre 2022.



Suite à cette saisine, le leader de Pastef-Les Patriotes espère une annulation de l’ordonnance du Doyen des juges, qui a décidé de renvoyer Sonko et Adji Sarr devant la Chambre criminelle.



D’après "Rewmi", les conseillers de Ousmane Sonko ont aussi dénoncé le fait que dans cette procédure, seuls la partie civile et le parquet et non l’inculpé, sont autorisés à faire appel. Aussi, n’ont-ils pas manqué de souligner leurs nombreuses demandes en nullité restées sans effet.



