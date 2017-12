Chambre d’accusation : nouveau revers pour Khalifa Sall

La chambre d’accusation a rejeté hier la demande de libération d’office introduite par Khalifa Sall. Et ce n’est que la face visible du bras de fer juridique qui se joue dans les coulisses, en attendant le procès prévu le 3 janvier prochain.



Le 3 janvier prochain, Khalifa Sall et présumés complices seront encore devant le barre du Tribunal correctionnel de Dakar pour un procès qui s’annonce décisif. Mais en attendant le jour fatidique, le maire de Dakar multiplie les procédures. Libération nous apprend que le dossier Sall était à l’ordre du jour à la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, hier. L’édile de la capitale avait saisi cette juridiction dans le but d’obtenir une libération, en convoquant son immunité parlementaire. La chambre d’accusation a dit niet en confirmant ainsi le doyen des juges qui avait suivi à la lettre le réquisitoire introductif du Procureur.



Cette demande a été déposée lorsque le Garde des Sceaux a saisi l’Assemblée nationale pour le compte du parquet, afin de demander la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall. Estimant que l’Etat venait par cet acte, de reconnaître cette immunité qu’il a toujours refusée au maire de Dakar, ses avocats avaient saisi le doyen des juges. Mais, ce revers n’est pas que la face visible du bras de fer. A en croire Libération, les avocats de Khalifa Sall ont transmis deux requêtes à la chambre d’accusation. Pour, d’une part, attaquer la décision du doyen des juges de rejeter sa proposition de garantie de caution et, d’autre part, s’insurger contre le renvoi en correctionnel de leur client. Il est fort probable sue ces deux requêtes soient vidées en plein procès.